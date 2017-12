Filme mexicano leva o 1º prêmio importante na Berlinale

Um filme minimalista, do México, ganhou nesta sexta-feira, 15, o primeiro prêmio importante do 58º Festival de Berlim. Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke, recebeu o prêmio da crítica como melhor filme da mostra competitiva. É o segundo longa do diretor e seu segundo prêmio da Fipresci, já que no Festival de Guadalajara, há quatro anos, ele recebeu o mesmo prêmio - da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica - por seu primeiro longa, Temporada de Patos. Outros dois prêmios foram atribuídos pela Fipresci: Rusalka, de Annalikian, foi considerado o melhor filme da seção Panorama e Shalida e Brides of Allah, de Natalie Assouline, o melhor do Fórum.