Filme mais antigo com participação de Hitchcock é lançado na Internet

As partes recuperadas do filme "The White Shadow", de 1924, em que Hitchcock serviu de assistente de direção nos créditos finais, será disponibilizado de graça pelos próximos dois meses no site da Fundação Nacional de Preservação de Filmes, um grupo sem fins lucrativos, informou a organização em comunicado.

O melodrama britânico "The White Shadow", filme mudo dirigido por Graham Cutts, foi um fiasco financeiro. O longa conta a história de irmãs gêmeas, uma angelical e a outra malvada, com a atriz Betty Compson estrelando no papel das gêmeas.

O Arquivo de Cinema da Nova Zelândia deparou-se com três dos delicados rolos de nitrato do filme em sua coleção no ano passado. Não se sabe da existência de nenhuma outra cópia.

A fundação, que apoia a preservação de filmes nos EUA, disse que pôde disponibilizar a transmissão do filme online por causa de doações de dinheiro e de banda larga pelo serviço de filmes online Fandor.

Hitchcock, que foi alçado para a fama internacional com os filmes "O Homem que Sabia Demais" (1934) e "Os 39 Degraus" (1935), é também creditado como roteirista, diretor de arte e editor.

Também se acredita que "The White Shadow" é a primeira produção que restou na qual Hitchcock, na época com 24 anos, trabalhou com Alma Reville, com quem casou em 1926.

(Reportagem de Eric Kelsey)