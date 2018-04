Filme 'Líbano' vence Leão de Ouro; confira ganhadores

O filme Líbano, do israelense Samuel Maoz, venceu o Leão de Ouro em Veneza, um dos principais prêmios do cinema mundial. Confira abaixo a lista dos ganhadores do Festival de Veneza.

Prêmios Oficiais

Veneza 66 (Competição principal)

Leão de Ouro para melhor filme: Líbano, de Samuel Maoz (Israel)

Leão de Prata para melhor direção: Shirin Neshat, de Zanan Bedoone Mardan (Irã)

Prêmio Especial do Júri: Soul Kitchen, de Fatih Akin (Alemanha)

Coppa Volpi para melhor ator: Colin Firth em A Single Man (EUA)

Coppa Volpi para melhor atriz: Ksenia Rappoport em La Doppia Ora

Prêmio Marcello Mastroianni para ator ou atriz revelação: Jasmine Trinca em Il Grande Sogno

Osella para melhor contribuição técnica: Sylvie Olivé pela cenografia de Mr. Nobody

Osella para melhor roteiro: Todd Solondz de Life During Wartime

Mostra Orizzonti

Prêmio Orizzonti: Engkwentro, de Pepe Diokno (Filipinas)

Prêmio Orizzonti para melhor documentário: 1428, de Du Haibin (China)

Menção especial: The Man's Woman and Other Stories, de Amit Dutta (Índia)