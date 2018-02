Filme levará drama dos mineradores chilenos para TV

A produtora espanhola "Antena 3 Films" e a colombiana "Dynamo Factory" iniciaram as filmagens de um longa-metragem para a TV chamado "Os 33 de San José", baseado na história dos mineradores chilenos resgatados na quarta, 13, após permanecerem soterrados a 700 metros de profundidade por mais de dois meses.

"A ideia surgiu no instante em que os mineradores ficaram presos involuntariamente. O roteiro começou a ser elaborado naquele momento, e a aprovação da versão definitiva foi feita na semana passada", informou nesta quinta-feira a rede de televisão "Antena 3", proprietária da Antena 3 Films.

As cenas externas do filme começaram a ser gravadas há 10 dias, e na próxima segunda-feira, dia 18, terão início as sequencias filmadas na locação que reproduz a mina San José, em Copiapó