Filme italiano trata sobre a vida do papa nos anos sombrios da Argentina

A vida do papa Francisco durante os anos sombrios da ditadura militar (1976-1983) na Argentina é narrada no filme Chiamatemi Francesco ("Me chame de Francisco", em tradução livre), do italiano Daniel Luchetti, que estreia em três de dezembro próximo na Itália.

O filme, de 98 minutos de duração, narra a história do argentino Jorge Mario Bergoglio - do início de sua vida sacerdotal até sua eleição ao Trono de Pedro, em março de 2013, quando ele aparece pela primeira vez no balcão de São Pedro vestido de branco e com uma simples cruz de ferro, dizendo "Boa noite".

A obra conta suas experiências como professor da escola superior, seu namoro, sua passagem ao sacerdócio, sua convicta defesa dos pobres e, sobretudo, suas decisões - algumas muito difíceis. Entre elas, o filme relata sua vivência como padre provincial dos jesuítas argentinos durante os trágico