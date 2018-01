Filme islandês sobre criadores de ovelhas vence prêmio Regard em Cannes

"Hrutar" (Carneiros), do diretor Grimur Hakonarson, levou o principal prêmio entre um grupo de 19 filmes que concorriam na segunda competição mais importante do festival. Os filmes são escolhidos para mostrar técnicas de filmagem e tendências em diversas culturas e países ao redor do mundo.

A presidente do júri, Isabella Rossellini, disse que assistir aos concorrentes "é como voar sobre o planeta e ver todos seus habitantes e suas emoções".

"Eu não esperava isso. Estou no céu", disse o diretor Hakonarson.

O filme se passa em uma área remota da Islândia, entre criadores de ovelhas cuja subsistência está ameaçada por uma doença que é fatal para os animais e que requer que todos os rebanhos sejam sacrificados, mas o diretor disse acreditar que o enredo tem impacto sobre qualquer pessoa.

"Acredito que seja uma história universal. É uma história sobre conflitos de família, mesmo sendo um filme islandês, que parece tocar os corações dos espectadores", disse ele.

Os vencedores da competição principal serão anunciados no domingo.

