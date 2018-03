Filme iraniano vence festival de Berlim O drama iraniano "Nader and Simin: A Separation" (Nader e Simin: Uma Separação), foi o vencedor do Urso de Ouro de melhor filme no festival de cinema de Berlim neste sábado, e seu elenco também ficou com os prêmios de melhor ator e atriz em uma noite triunfante.