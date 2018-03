Filme iraniano 'Táxi' é o grande vencedor do Festival de Berlim

Liderado pelos cineastas Darren Aronofsky e Claudia Llosa, o júri internacional do Festival de Berlim entregou neste sábado, 14, os troféus da 65ª edição da premiação. O grande campeão, vencedor do Urso de Ouro, foi Táxi, do iraniano Jafar Panahi, que desta vez teve autorização do governo daquele país para rodar cenas na rua.

Confira os principais ganhadores da Berlinale:

Urso de Ouro de melhor filme: Táxi (Irã)

Urso de Prata - grande prêmio do júri: El Club (Chile)

Urso de Prata - prêmio Alfred Bauer: Ixcanul (Guatemala)

Urso de Prata de melhor diretor: Radu Jude, por Aferim (Romênia), e Malgozata Szumowska, por Body (Polônia)

Urso de Prata de melhor atriz: Charlotte Rampling, por 45 Anos (Reino Unido)

Urso de Prata de melhor ator: Tom Courtenay, por 45 Anos (Reino Unido)

Urso de Prata de melhor roteiro: El Botón de Nácar, de Patricio Guzmán (Chile)

Urso de Prata de melhor contribuição artística: Victoria, de Sebastian Schipper (Alemanha) e Pod Electricheskimi Oblakami (Rússia), de de Alexey German

Urso de Ouro de melhor curta-metragem: Hosana, de Na Young-kil (Coréia do Sul)

Urso de Prata de melhor curta-metragem: Bad at Dancing, de Joanna Arnow (Estados Unidos)

Melhor filme de estreia: 600 Millas, de Gabriel Ripstein (México)