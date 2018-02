Filme infantil 'Oogieloves' tem a pior estreia da história nos EUA

O filme infantil The Oogieloves in the Big Balloon Adventure acaba de entrar para a história como a pior estreia nos EUA de todos os tempos. Segundo a revista Variety, o longa, que entrou em cartaz no fim de semana em 2.160 salas, arrecadou cerca de US$ 207 (R$ 420,81), mesmo contando com dublagem de nomes como Cloris Leachman, Chazz Palminteri, Toni Braxton e Christopher Lloyd.

Espécie de releitura dos Teletubbies, formados por Goobie, Zoozie e Toofie, os Oogieloves são criaturas coloridas e brincalhonas e sua missão é salvar uma festa surpresa de aniversário após o desaparecimento do último dos cinco globos mágicos de Lovelyloveville.