Filme inédito de Orson Welles pode sair em 2015

O filme final de Orson Welles, The Other Side of the Wind, pode finalmente sair em 2015, trinta anos depois da morte do cineasta e também no seu centenário de nascimento.

De acordo com o The New York Times, a produtora Royal Road Entertainment garantiu os direitos sobre o filme e planeja levá-lo aos cinemas dos EUA já no próximo ano.

Welles não concluiu o longa, que ironicamente conta a história de um diretor tentando completar uma obra prima em confronto com o sistema de Hollywood. Estão no elenco John Huston, Susan Strasberg, Lilli Palmer, Dennis Hopper e Peter Bogdanovich.

Os direitos do filme estavam sob um imbróglio jurídico entre a filha do cineasta Beatrice Welles e a produtora L’Astrophore. O cineasta passou os últimos quinze anos de sua vida, até 1985, dedicado ao projeto, e deixou 45 minutos prontos.

A Royal Road pretende lançar o filme em maio de 2015, aniversário de nascimento de Welles.