Filme húngaro com cães ferozes provoca alvoroço no Festival de Cannes

Will Russell, Reuters

Quem tem medo de cães não vai mudar de ideia ao ver o filme húngaro Feher Isten (Deus Branco), que provocou alvoroço no festival de cinema de Cannes com uma cena que é ainda mais notável por ter sido filmada com animais de verdade.

O filme começa com uma jovem carregando um trompete em uma mochila, andando de bicicleta pelas ruas desertas da capital húngara ,Budapeste, em plena luz do dia.

De repente, se torna apavorante com a chegada de uma enorme matilha de cerca de 200 ou mais cães ferozes latindo, todos eles de verdade, sem simulação de computadores, indo em direção à jovem.

Ao fundo, um ônibus batido e carros abandonados por motoristas que fogem dos cães que aterrorizam a cidade.

Dizer mais seria estragar a surpresa, mas Teresa Ann Williams, a treinadora de cães de Hollywood que preparou os animais com o treinador húngaro Arpad Halasz, disse que nunca tinha feito ou visto nada parecido.

"Sabe, é inédito fazer 200, 250 cães correrem juntos, pela cidade de Budapeste", ela disse à Reuters em uma entrevista.

A exibição no festival de cinema e os comentários dos críticos, que afirmaram estar chocados pela forma como os cães foram usados no filme, são uma enorme injeção de adrenalina para o diretor húngaro Kornél Mundruczó, que investiu anos no projeto.

Ele disse que apesar de gostar de imagens geradas por computador, como as usadas para criar o tigre em As Aventuras de Pi e outros filmes, elas não teriam funcionado em seu filme sobre a garota que procura seu cão perdido, Hagen, que seu pai a obrigou a abandonar em uma estrada.

Um animal treinado desempenha o papel de Hagen, mas a maioria dos animais que formam a matilha, que acaba aterrorizando a cidade, era de cães abandonados.

Mundruczó disse que filmá-los foi como trabalhar com atores mirins de 4 ou 5 anos de idade, mas que conseguiu o que queria.