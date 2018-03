Filme em que Ledger atuava volta a ser gravado nos EUA

O diretor Terry Gilliam e os produtores de The Imaginarium of Doctor Parnassus, o último filme no qual atuou o australiano Heath Ledger, confirmaram nesta segunda-feira, 10, que a filmagem foi reiniciada depois de ter sido suspensa no final de janeiro, horas após a morte do ator. Os produtores também confirmaram que Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law participarão do longa, como foi informado em fevereiro. "O formato da história permite que a atuação completa de Ledger seja preservada e em nenhum caso seu trabalho será modificado ou alterado através do uso da tecnologia digital", explicaram os produtores em comunicado. "Cada um dos papéis de Johnny, Colin e Jude é representativo dos muitos aspectos do personagem que Heath interpretava", afirmaram. Gilliam disse estar "agradecido" aos três intérpretes por se unirem à produção e possibilitarem que o filme possa ser concluído. "Estou encantado com que a brilhante interpretação de Heath possa ser desfrutada por todos. Desejamos terminar a gravação e, com humildade, ser capazes de tocar os corações e as almas das pessoas, como Heath era capaz de fazer", prosseguiu Gilliam. The Imaginarium of Doctor Parnassus, filme de fantasia, conta a história de uma companhia de teatro ambulante que oferece a seu público a oportunidade de atravessar um espelho mágico para explorar suas imaginações e expô-las a uma nova dimensão. No elenco também estão Christopher Plummer, Verne Troyer e Tom Waits.