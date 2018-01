Filme e debate encerram ciclo de cineclube Termina nesta quinta-feira, 1, a primeira fase do projeto Cineclube HSBC Belas Artes. O primeiro ciclo, que teve como tema Lolitas, começou no início deste mês e será encerrado nesta quinta com a exibição de Chuva de Verão, de Christine Jeffs, às 19 horas. Em seguida, será realizado um debate com o escritor Marçal Aquino e mediação do crítico do Estado Luiz Zanin Oricchio. A segunda fase do projeto começa na sexta, com a abertura do tema Conjunto da Obra, que vai exibir os filmes de Hal Hartley. O primeiro filme será Simples Desejo, de sexta ao dia 8. Em seguida, virão Flerte, de 9 a 15; As Confissões de Henry Fool, de 16 a 22; e O Livro da Vida, de 23 a 29.