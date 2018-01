Filme do diretor italiano Paolo Virzì é aplaudido no Festival de Veneza

O filme The Leisure Seeker, do italiano de Paolo Virzì, foi o primeiro dos quatro longas do país da bota a ser exibido na 74ª edição do Festival Internacional de Cinema neste domingo (3).

A exibição do filme italiano foi muito aplaudida principalmente porque o longa traz uma mistura de "humanidade, comédia e tragédia".

No The Leisure Seeker, Donald Sutherland e Helen Mirren vivem um casal em sua última viagem de férias pelas estradas dos Estados Unidos. Inspirado no livro do romancista norte-americano Michael Zadoorian, publicado em 2009, o filme narra a aventura de Ella e John - que luta contra a senilidade - a bordo de um velho trailer.

De acordo com Virzi, a Sony lançará o filme em dezembro de maneira "estratégica", já que há rumores que a produção seja indicada ao Oscar.

"A indicação ao Oscar é muito divertida, mas eu sou cético: os norte-americanos pensam que estão presos a estatueta, mas eu estou feliz em estar em Veneza, sabendo que vão vê-lo em 90 países e que ele é apreciado", ressaltou o italiano.

O Festival de Veneza acontece até o dia 9 de setembro na cidade italiana.