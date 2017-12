Filme do Brasil já pode se candidatar ao Oscar 2007 O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, divulgou hoje a abertura das inscrições para o Oscar 2007. Serão aceitas até o dia 11. Cada país indica um filme, que concorrerá à indicação para figurar entre os 5 candidatos ao Melhor Filme Estrangeiro. Podem concorrer filmes exibidos em circuito comercial entre 1.° de outubro de 2005 e 11 de setembro deste ano. O selecionado será divulgado no dia 20 de setembro. A cerimônia de premiação do Oscar acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2007, em Los Angeles.