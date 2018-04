Filme do austríaco Haneke vence Palma de Ouro em Cannes

A Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes de 2009 foi para o diretor austríaco Michael Haneke, por The White Ribbon (A Fita Branca). "Às vezes minha mulher me pergunta o que é felicidade e eu não sei dizer. Hoje eu posso dizer que felicidade é isso. Estou muito feliz e espero que ela também", disse o diretor há pouco, ao receber o prêmio das mãos da presidente do júri, Isabelle Ruppert.

O prêmio de melhor atriz foi para Charlotte Gainsbourg, por Anticristo, de Lars Von Trier, e o de melhor ator foi para Christoph Waltz, por Bastardos Inglórios, de Quentin Tanantino. O grande prêmio do júri foi para o francês Um Profeta.

Acontecimentos estranhos e sinistros ocorridos num vilarejo do norte da Alemanha, pouco antes do início da 1a Guerra Mundial, formam a base do longa de Haneke. O filme usa um grupo de crianças vivendo num ambiente morbidamente repressor, de hipocrisia religiosa e abuso sexual, para analisar a geração que criou a Alemanha nazista.

Veja a lista dos vencedores:

Palma de Ouro

"Das Weisse Band", de Michael Haneke

Grande Prêmio do Júri

"Un Prophète", de Jacques Audiard

Prêmio do Júri

"Fish Tank", de Andrea Arnold e "Bakjwi", de Park Chan-Wook

Roteiro

"Spring Fever", de Lou Ye

Direção

Brillante Mendoza ("Kinatay")

Melhor atriz

Charlotte Gainsbourg ("Anticristo")

Melhor ator

Christoph Waltz ("Bastardos Inglórios")

Prêmio especial do júri pelo conjunto da carreira

Alan Resnais

Palma de Ouro de curta metragem

"Arena", João Salaviza

Menção especial na seleção de curtas

"The six dolar fifty man", de Mark Albiston e Louis Sutherland

Câmera de Ouro, para diretor estreante

Warwick Thornton ("Samson and Delilah")

Menção especial do prêmio Câmera de Ouro

"Ajami", de Scandar Copti e Yaron Shani