Filme de Woody Allen abre festival de cinema de Los Angeles

LOS ANGELES - O Festival de Cinema de Los Angeles começou na noite de quinta-feira com a pré-estreia norte-americana do filme Para Roma com Amor, de Woody Allen, comédia na qual o diretor veterano segue os passos do bem-sucedido Meia-Noite em Paris, do ano passado.

O filme do cineasta de 76 anos rodado na cidade luz foi o maior sucesso de bilheteria do diretor até hoje, arrecadando mais de 150 milhões de dólares nos cinemas do mundo inteiro. Ele também recebeu um Oscar pelo roteiro.

Para Roma com Amor recebeu críticas mistas na Europa, onde estreou neste ano, mas Allen e a distribuidora do filme, a Sony Pictures Classics, esperam que o Festival de Cinema de Los Angeles, no berço de Hollywood, e o lançamento nos Estados Unidos em 22 de junho proporcionem um novo início para o filme.

"Se vocês gostarem do filme, ficarei emocionado", disse Allen à plateia que lotava a casa, antes de as luzes se apagarem, e depois acrescentou com humor. "Se vocês odiarem e acharem que ter vindo foi uma perda de tempo, não me deixem saber, porque eu me deprimo facilmente."

(Reportagem de Jordan Riefe)