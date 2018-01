O longa The Grand Budapest Hotel, dirigido por Wes Anderson, será exibido na abertura da 64ª edição do Festival de Berlim, que de 6 a 16 de fevereiro. No longa, um recepcionista de um hotel é o mote para uma história que se passa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O longa deve estrear nos Estados Unidos em março, mas ainda não tem previsão de chegar ao País. Veja o trailer em inglês a seguir: