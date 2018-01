Filme de Walter Salles concorrerá à Palma de Ouro em Cannes

O longa brasileiro Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas, concorrerá à Palma de Ouro no 61.º Festival de Cannes, que acontecerá no próximo mês, anunciou nesta quarta-feira, 23, o delegado geral do festival, Thierry Frémaux. O festival acontece de 14 a 25 de maio. O Brasil estará representado também na categoria Um Certo Olhar, uma das mais importantes do festival, com o filme A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele. O cineasta e ator Clint Eastwood vai colocar seu filme Changeling na competição principal. Foi confirmada também para o Festival, na seção Fora de Competição, a estréia do novo filme do cineasta americano Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, rodado na Espanha e estrelado por Penélope Cruz. Nessa mesma categoria está também Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de Steven Spielberg e Kung Fu Panda, última animação da produtora DreamWorks, que terá um de seus personagens dublados por Angelina Jolie. O diretor norte-americano Steven Sodenbergh vai mostrar seu novo longa-metragem, Che, épico de quatro horas de duração sobre o guerrilheiro revolucionário. Na entrevista coletiva, foi confirmado, além disso, a estréia do documentário Maradona, de Emir Kusturica, que conta a vida do ex-jogador argentino em uma das três sessões de meia-noite, da 61.ª mostra. O júri, presidido por Sean Penn, será integrado pelo ator, roteirista e cineasta mexicano Alfonso Cuarón, a atriz americana Natalie Portman, o ator, diretor e roteirista italiano Sergio Castellitto, o cineasta francês Rachid Bouchareb, a atriz alemã Alexandra Maria Lara e o diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul. Cena de Linha de Passe, de Walter Salles A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele