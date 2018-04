Filme de Tyler Perry lidera bilheterias nos EUA

A mais recente comédia de Perry, "I Can Do Bad All By Myself", vendeu 24 milhões de dólares em ingressos durante os três dias desde sexta-feira.

O roteirista, produtor, diretor e ator, cujos filmes de baixo orçamento são popular entre as mulheres negras, se saiu melhor em fevereiro com "Madea Goes to Jail", que arrecadou 41 milhões de dólares na estreia. Mas exatamente um ano atrás, "The Family That Preys" levantou 17 milhões de dólares em seu primeiro final de semana em cartaz.

Os últimos dois filmes de Perry trouxeram seu alter ego Madea, uma avó que anda armada com uma pistola.

Os negócios geralmente desaceleram muito no primeiro final de semana após o Dia do Trabalho nos EUA, quando as aulas são retomadas e a temporada de futebol americano começa. Os estúdios reagem à altura lançando as sobras de verão.

Depois de dois finais de semana em primeiro lugar, o filme de terror "The Final Destination" caiu para a quinta posição com 5,5 milhões de dólares, somando um total de 58,3 milhões de dólares até o momento.

"Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino, caiu para a terceira posição com 6,5 milhões de dólares em sua quarta semana, tendo arrecadado 104,4 milhões de dólares até agora, e só precisa de mais 4 milhões para se tornar seu maior sucesso nas bilheterias norte-americanas. O título ainda pertence a "Pulp Fiction", de 1994.