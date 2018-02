Novo filme de Tom Hanks decepciona em estreia nos Estados Unidos

Larry Crowne - O Amor Está de Volta, novo filme dirigido por Tom Hanks, pode ser a maior derrota da carreira do ator, vencedor do Oscar por Forrest Gump (1994) e Filadélfia (1993). A nova produção, protagonizada por ele e que tem ainda Julia Roberts no elenco, conta a história de um homem de meia-idade que perde o emprego e volta para a faculdade.

A comédia romântica com toques de drama decepcionou com uma arrecadação de US$ 13 milhões. Esperava-se que a força dos astros Tom Hanks e Julia Roberts conseguisse atrair mais público ao filme que custou US$ 30 milhões.

Larry Crowne estreou em quarto lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, segundo dados desta segunda-feira, 3, atrás de Transformers 3 - O Lado Oculto da Lua, com arrecadação de US$ 162 milhões, Carros 2 (US$ 25 milhões, com US$ 116 milhões desde a estréia há 10 dias) e Professora Sem Classe (US$ 14 milhões, com US$ 60 milhões desde a estreia).

O filme chega em pleno verão americano, concorrendo justamente com o sucesso de grandes sequencias e produções em 3D, como Transformers 3 e Carros 2. Na sexta-feira, 01, Hanks falou de sua expectativas, confiante em sua aposta porque considera Larry Crowne uma opção "única" no mercado habitual, um título "simples, elegante, bem atuado e emocionante".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A verdade é que a bilheteria é algo que não pode controlar de nenhuma forma. Se funciona, as pessoas vão conferir, caso contrário, passará despercebido. Estamos confortáveis porque fizemos o filme que queríamos e essa é nosso grande vantagem", afirmou à agência Efe.

Esta é a segunda vez que Hanks, de 54 anos, fica atrás das câmeras. A primeira foi há 15 anos, com The Wonders - O Sonho Não Acabou (1996). O ator também assina a produção de dezenas de títulos importantes para a TV, como The Pacific e Amor Imenso.

Larry Crowne - O Amor Está de Volta deve chegar ao Brasil em 22 de julho.