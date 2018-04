Filme de Tintin terá estreia mundial em outubro de 2011

A revista digital americana Variety informou na quinta-feira, 28, que o filme "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn", do diretor Steven Spielberg, terá estreia mundial no final de outubro de 2011, e será lançado nos cinemas dos Estados Unidos somente em dezembro.

O filme começou a ser produzido em janeiro com tecnologia de captura de movimentos ao estilo de "A Lenda de Beowulf" (2007) e "A Christmas Carol", que estreará neste Natal, e sairá ao mercado em 3D.

Este longa é o primeiro de uma série de histórias sobre o personagem de história em quadrinhos criado por Georges Remi, escritor mais conhecido como Hergé, que terá pelo menos uma sequência, dirigida pelo cineasta Peter Jackson, responsável da saga "O Senhor dos Anéis".

A Paramount e a Sony decidiram dar prioridade à estreia de "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn" fora dos EUA, onde as aventuras do jovem jornalista têm mais potencial em bilheteria, por ser uma história em quadrinhos muito popular traduzida a 70 idiomas.

O britânico Jamie Bell ("Billy Elliot", 2000) encarnará Tintin em um elenco que contará com Daniel Craig, Andy Serkis, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Toby Jones e Mackenzie Crook.

As histórias em quadrinhos de Tintin foram publicadas entres as décadas de 30 e 70. O personagem chegou até a ganhar um desenho animado, exibido no Brasil no início da década de 90 pela TV Cultura.