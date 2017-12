Filme de Sean Penn ganha prêmio do cinema independente O filme "Into the Wild", de Sean Penn, que relata a história verídica de um aventureiro de 24 anos no Alasca, recebeu o troféu de melhor filme na terça-feira nos Gotham Awards, um dos prêmios mais cobiçados destinados ao cinema independente nos Estados Unidos. Um dos outros trabalhos premiados na cerimônia, voltada a filmes de arte ou que foram feitos com orçamentos pequenos, foi "Sicko", de Michael Moore, na categoria melhor documentário. "Antes que o Diabo Saiba que Você está Morto", com Ethan Hawke e Philip Seymour Hoffman, e "Talk to Me", com Don Cheadle, empataram na categoria de melhor elenco. Os Gotham Awards são realizados anualmente pela Independent Feature Project, organização sem fins lucrativos fundada em 1979 para dar apoio ao cinema independente. Os prêmios dão aos cinéfilos uma indicação dos principais filmes independentes do ano, no início da temporada de premiações em Hollywood. O troféu de atriz revelação ficou com a novata Ellen Page por "Juno". A atriz tem sido elogiada pela crítica pelo papel de adolescente americana que enfrenta uma gravidez não planejada. Craig Zobel foi considerado o diretor revelação por seu primeiro longa-metragem, "Great World of Sound", que também foi indicado para melhor filme. "Sicko" já está entre os finalistas para melhor documentário no Oscar 2008. "Into the Wild" também valeu uma indicação para melhor ator revelação para Emile Hirsch, que representa Chris McCandless, universitário de 22 anos que abandonou o conforto de sua vida para entrar em contato direto com a natureza. Sean Penn levou dez anos para convencer os pais de McCandless a lhe deixar fazer o filme sobre seu filho. O filme é adaptado do best-seller "Na Natureza Selvagem", de Jon Krakauer.