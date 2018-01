Filme de Scorsese tem DiCaprio e Jack Nicholson no elenco Leonardo DiCaprio vai protagonizar mais um filme de Martin Scorsese, depois de disputar o Oscar de melhor ator como o milionário Howard Hughes em O Aviador, em 2004. O filme ganhou 5 estatuetas das 11 que disputou na 77.ª edição do Oscar - atriz coadjuvante, para Cate Blanchett, direção de arte, figurino, edição e fotografia. Era o favorito do ano, mas perdeu para Menina de Ouro, de Clint Eastwood. Além de DiCaprio, o ex-namorado da top brasileira Gisele Bündchen, o novo filme de suspense de Martin Scorsese terá ainda Jack Nicholson e Matt Damon como protagonistas. The Departed traz DiCaprio como Billy Costigan, um policial contratado como agente secreto para se infiltrar em um grupo criminoso, liderado pelo personagem de Jack Nicholson. Ao mesmo tempo, Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon, integrante da mesma gangue, consegue penetrar na força policial como informante. O filme foi rodado em Nova York - muitas cenas no bairro do Brooklin e outras tantas no restaurante Raoul, no Soho - mas, no roteiro, a história se passa em Boston. É uma situação bastante incomum, no entanto cada vez mais filmes têm sido rodados em Nova York, desde que o prefeito Michael Bloomberg criou programas para atrair os cineastas. Segundo funcionários, as medidas de Bloomberg geraram US$ 600 milhões em novos negócios e milhares de empregos. "A percepção antiga era: ´Ah, Nova York. Queremos filmar lá, tem excelentes lugares, excelentes equipes de trabalho, mas também estão as inconveniências´", disse Katherine Oliver, encarregada de Bloomberg para lidar com assuntos relacionados ao cinema, ao teatro e à televisão. "Então decidimos fazer promoções e alterar esse quadro". O problema principal era o custo de rodar uma produção na cidade. O Canadá, por exemplo, sediou, no final dos anos 90, vários filmes, porque oferecia aos cineastas grandes incentivos. Os ataques às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, afetaram ainda mais a indústria cinematográfica na cidade. Hoje, o programa que Bloomberg implementou concede 15% de crédito às produtoras que filmam 75% de seus trabalhos em Nova York. O pacote inclui ainda propaganda gratuita e descontos nas principais atrações da cidade. O resultado da medida deixou muitos surpresos. O número de filmes rodados aumentou em 35%. Martin Scorsese é considerado um dos grandes diretores de cinema dos Estados Unidos. A violência urbana é tema freqüente de seus filmes. Alguns deles são Sexy e Marginal, em 1972 (1972), Taxi Driver - Motorista de Táxi ( (1976), Cassino (1995), Gangues de Nova York (2002) e O Aviador (2004).