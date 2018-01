Filme de R$ 1,4 mil será exibido na Mostra de Veneza O filme italiano La Rieducazione, que teve um orçamento de 500 euros, o que significa a bagatela de cerca de R$ 1.400,00 será apresentado como evento especial da Semana da Crítica na próxima Mostra de Cinema de Veneza. A mostra será realizada de 30 de agosto a 9 de setembro, informa nesta terça-feira o jornal La Repubblica. La Rieducazione é a estréia de quatro jovens romanos e narra a história de Marco, um universitário que tem que trabalhar na construção com operários que a princípio o vêem como um intruso. Para dar vida ao filme, David Alfonsi, Alessandro Fusto, Daniele Guerrini e Dennis Malagnino contaram com um orçamento de apenas 500 euros, distribuídos da seguinte forma: 200 euros para gasolina, 120 para o disco rígido de um computador, 30 para o cartão de vídeo, 60 para a fita de gravação e 90 para despesas gerais. O ator principal, Marco Donatucci, é um amigo dos produtores e os cenários de gravação foram obras de construção reais que se desenvolvem em vários pontos de Roma. Segundo o La Repubblica, os jovens diretores foram os primeiros a se mostrar surpresos pelo fato de o filme ter sido selecionado pelos organizadores do festival de Veneza. O ator italiano Carlo Verdone disse ao jornal que não ficou chocado com o fato de os jovens terem conseguido produzir um longa com esse orçamento porque agora a tecnologia permite fazer um filme sem gastar um euro. "O problema vem depois, na hora de promover o filme e fazer com que o público vá aos cinemas para ver o longa", acrescentou Verdone.