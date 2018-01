Filme de Ming-liang que integra Mostra provoca com ternura A obsessão pelo interminável fluxo d?água e pelas enfermidades do corpo, tradicional em sua filmografia, continua presente, mas o cineasta de Taiwan Tsai Ming-liang já aponta para novos caminhos em Eu não Quero Dormir Sozinho, um dos destaques de quinta-feira da Mostra. Trata-se de seu filme mais secretamente pessoal, em que ele voltou a Kuala Lumpur, sua cidade natal. O filme conta a história de um imigrante que, depois de espancado, é acolhido por um homem que vive em um enorme edifício inacabado - nos anos 1990, aproveitando um boom econômico, a Malásia iniciou uma série de construções que não foram concluídas. Inconsciente, o ferido é cuidado pelo homem, que o acomoda em sua cama, formada por um colchão que ele achou jogado na rua. Aos poucos, sua dupla intenção vai se revelando. Ao mesmo tempo, à medida que se recupera, o rapaz não nega o carinho de seu protetor ao mesmo tempo em que busca saciar seu desejo com uma garota, que trabalha em um boteco próximo. Aos poucos, ele se descobre em uma enredada relação, desejado pelos dois. De fato, há uma ternura mais acentuada em Eu não Quero Dormir Sozinho que nos filmes anteriores de Ming-liang, que revela uma aproximação do minimalismo a partir de uma cuidada concepção de luz, que produz um grande impacto nas imagens - em alguns momentos, aliás, o choque é até maior que o provocado pela própria relação entre os personagens. Provocativo, o filme exibe uma sexualidade ligeiramente escondida, que se revela aos poucos até culminar com a belíssima cena final. Eu não Quero Dormir Sozinho (2006, 118 min.) - Sala UOL. Rua Fradique Coutinho, 361, (11) 5096-0585. Hoje, às 21h50