Filme de Michael Moore sobre Donald Trump estreia nos cinemas dos EUA

O polêmico cineasta americano Michael Moore anunciou nesta terça-feira, 18, que sua nova obra, que gira em torno da figura de Donald Trump, candidato republicano à Casa Branca, chegará aos cinemas a partir de quarta.

O filme, que leva o título de Michael Moore in TrumpLand e que se baseia em uma obra de teatro escrita pelo próprio Moore, terá sua estreia no IFC Center de Nova York.

A sinopse oficial do filme sustenta que o projeto é uma repetição da obra de teatro que Moore esperava ter realizado em Ohio.

"Venham ver o filme que os republicanos de Ohio tentaram deter. O ganhador do Oscar Michael Moore entra diretamente em território hostil com seu espetáculo arriscado e hilariante, no coração da terra de Trump semanas antes das eleições de 2016", diz o texto sobre o filme distribuído à imprensa.

Michael Moore publicou em seu perfil oficial no Twitter uma fotografia da sala de montagem do filme, acompanhado pela frase: "Há algo sendo cozido. Última noite na cozinha".

Moore ganhou o Oscar de melhor documentário em 2003 por Tiros em Columbine e foi de novo candidato por SiCKO (2007), um relato que denunciava as fraturas do sistema sanitário americano.

Em sua trajetória de obras de conteúdo controverso como Capitalism: A Love Story (2009) e Where to Invade Next (2015), destaca-se Fahrenheit 11 de setembro (2004), que se transformou no documentário mais bem-sucedido da história nos EUA com uma arrecadação nas salas de US$ 119,1 milhões.