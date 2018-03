Filme de Michael Jackson será lançado em DVD em janeiro

O documentário sobre Michael Jackson "This Is It" será lançado em DVD e Blu-ray Disc no mercado americano em 26 de janeiro.

Produzido pela Sony, o documentário arrecadou US$ 71 milhões nas bilheterias dos EUA desde sua estreia nos cinemas, em 28 de outubro, e os planos do estúdio para seu lançamento em DVD vêm motivando especulações.

Muitos analistas pensaram inicialmente que o estúdio lançaria o DVD de "This Is It" antes da temporada de compra de presentes do Natal. Mas a Sony optou por lançá-lo depois das festas, na esperança de que as pessoas que ganham vales-presente no Natal os usem para comprar o filme

As versões em DVD e de alta definição de "This Is It" vão incluir vários minidocumentários e outros extras. O Blu-Ray Disc também terá duas versões cada dos vídeos de Jackson "Smooth Criminal" e "Thriller".

Os preços sugeridos no varejo serão de US$ 28,96 para o DVD e US$ 39,95 para a versão em Blu-ray. Também está previsto um disco para PlayStation Portable, que será oferecido por US$ 24,94.