Filme de Michael Jackson reina nas bilheterias mundiais

"This is it" foi feito com imagens dos ensaios do Rei do Pop antes de sua morte em junho. O filme ganhou aproximadamente 101 milhões de dólares em bilheterias nos cinco dias desde que foi lançado no mundo todo na quarta-feira passada, segundo a distribuidora Columbia Pictures.

Espectadores nos Estados Unidos e no Canadá contribuíram com 32,5 milhões de dólares. Nos dias antes da estreia do filme, especialistas da indústria do cinema diziam que o filme geraria ao menos 40 milhões de dólares.

A Columbia disse que esperava que o filme rendesse entre 30 milhões e 40 milhões de dólares na sua semana de estreia.

"A idéia sempre foi de que seria um filme global", disse Rory Bruer, presidente de distribuição global do conglomerado que é dono da Columbia, a Sony Corp. "Estamos muito felizes com os resultados domesticamente, mas nas nuvens com o resultado mundial."

Os principais países onde o filme foi um sucesso foram o Japão, com 10,4 milhões de dólares; a Alemanha, com 6,3 milhões; a França, com 5,8 milhões; a Austrália, com 3,6 milhões; e a China, com 3,2 milhões de dólares.

Estúdios rivais, talvez para complicar a vida da Sony, estavam muito otimistas em relação ao filme. Um executivo, que pediu para não ser identificado, previu que o filme pode gerar mais de 660 milhões de dólares no mundo todo durante as duas semanas em que vai estar em cartaz -- 260 milhões nos EUA e 400 milhões internacionalmente.

A Columbia havia evitado fazer previsões globais por falta de filmes comparáveis. O recorde para esse tipo de filme havia sido "Hannah Montana/Miley Cirus - Show: O Melhor dos Dois Mundos", que ganhou 65 milhões de dólares nos EUA no ano passado.

As perspectivas do filme não foram ajudadas pelo Halloween, que caiu num sábado pela primeira vez desde 1998, retirando das salas de cinema milhares de potenciais espectadores norte-americanos na noite mais importante da semana.

A Columbia disse que ampliou o período em que o filme vai estar em cartaz. Originalmente ele só estaria nos cinemas por duas semanas na América do Norte mas agora ele ficará em cartaz até o dia 29 de novembro, Dia de Ações de Graças. Outros países serão analisados caso a caso.

(Reportagem de Dean Goodman)