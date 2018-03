Filme de Michael Jackson ficará mais duas semanas em cartaz

O filme com as últimas gravações de Michael Jackson, This is It, que reinou nas bilheterias mundiais, quebrando recordes e faturando US$ 101 milhões em cinco dias de exibição, segundo Jeff Blake, presidente da Sony Pictures Entertainment Worldwide Marketing & Distribution, vai ganhar mais duas semanas nas telas dos cinemas brasileiros. Aqui, This Is It conquistou o primeiro lugar nas bilheterias do primeiro fim de semana, arrecadando R$ 3,6 milhões.

O filme reconstrói durante cerca de duas horas os shows que Michael daria em Londres no meio do ano e que foram cancelados devido a sua repentina morte no dia 25 de junho. Foi criado a partir de mais de 100 horas de gravação dos ensaios realizados em Los Angeles entre março e junho deste ano.

Lançado no dia 28 de outubro, só nos Estados Unidos arrecadou US$ 21,3 milhões no fim de semana de estreia, atingindo US$ 32,5 milhões em cinco dias por lá e US$ 68,5 milhões pelo mundo. Nos EUA, vai ficar mais três semanas em cartaz.

Ainda segundo a Sony, o filme dirigido por Kenny Ortega, é a 5ª maior abertura do ano, chegando perto de X-Men Origens - Wolverine, que obteve US$ 73,1 milhões e superando de longe Noites no Museu 2, que atingiu US$ 49 milhões.

Os números indicam que os países onde o filme tem feito mais sucesso são, pela ordem, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália, China, Itália e Espanha.

"Os números são incríveis", disse o presidente de distribuição da Sony, Rory Bruer. "É muito mais que um filme sobre um show. Kenny Ortega criou um filme emocionante e excitante, um incrível tributo ao rei do pop", acrescentou.