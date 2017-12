Filme de Mel Gibson vai disputar o Globo de Ouro Apocalypto, dirigido por Mel Gibson, concorrerá este ano aos Globo de Ouro na categoria melhor filme em língua estrangeira, já que todos os seus diálogos são em maia. Gibson vai disputar com outra produção americana, Letters From Iwo Jima, o segundo filme de Clint Eastwood sobre a sangrenta batalha da 2.ª Guerra Mundial, falado em japonês. A Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood classificou as duas produções na categoria de filmes em língua não inglesa, que não é possível no Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas só inclui na categoria de língua não inglesa produções apresentadas por outros países. Os Estados Unidos não podem apresentar um filme para concorrer ao Oscar da categoria, mesmo falado em outro idioma. O mesmo problema já havia acontecido há dois anos, com A Paixão de Cristo, de Gibson, falado em latim, aramaico e hebraico. Desta vez, Gibson utiliza o maia num filme que mostra a sangrenta queda do império pré-colombiano. No entanto, os dois filmes podem concorrer ao Oscar em outras categorias. Apocalypto tem sua estréia prevista para 8 de dezembro nos EUA. Letters From Iwo Jima chega às telas em dezembro, uma surpresa de última hora, já que deveria ser lançado somente em fevereiro. A imprensa de Hollywood acredita que Eastwood quer aumentar suas possibilidades de ganhar um Oscar com uma segunda estréia no mesmo ano. O esperado A Conquista da Honra fracassou na bilheteria americana. No Globo de Ouro, a lista de filmes que disputam a categoria de melhor filme em língua não inglesa tem 56 títulos.