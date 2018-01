Filme de Mel Gibson realoca presidiários mexicanos

Segundo informações da mídia, a transferência durante o fim de semana causou a ira de muitos parentes dos detentos, que se reuniram em frente ao presídio de Ignacio Allende para protestar contra o remanejamento.

Muitas famílias entregam rotineiramente alimentos e outros itens básicos aos detentos. Manifestantes disseram que a nova localização dos presidiários dificultará as visitas e trará dificuldades econômicas para as famílias.

Gibson vai estrelar no filme de ação e drama "How I Spent My Summer Vacation". O roteiro, também escrito por Gibson, conta a história de um criminoso de carreira lutando para sobreviver em uma prisão mexicana.

O discípulo de Gibson Adrian Grunberg será o diretor, segundo informações. A data início para as filmagens e outros detalhes sobre a produção não foram divulgadas.

O governador de Veracruz, Fidel Herrara, que anunciou em dezembro que o presídio seria esvaziado para a produção, não respondeu a solicitações para comentários.

O filme de ação "Apocalipto" de Gibson também foi filmado em Veracruz.