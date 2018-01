Filme de Lula tem procura abaixo do esperado na estreia

O filme Lula, o Filho do Brasil, que conta a história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi assistido por cerca de 220 mil pessoas em seus três dias de estreia, um índice mais baixo que o esperado, segundo a distribuidora da obra.

O filme foi exibido em 350 salas em todo o país no dia 1º de janeiro, quando muitas pessoas ainda estavam viajando. Além disso, a data de estreia de Lula, o Filho do Brasil, coincidiu com o segundo final de semana de exibição de Avatar, do diretor americano James Cameron, cuja procura por ingressos esteve acima do esperado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos esperando um número final consolidado por volta dos 220 mil espectadores entre a sexta e o domingo", informou a Primeiro Plano, distribuidora do filme, por meio de um comunicado. Para efeito de comparação, o filme Se Eu Fosse Você 2, o nacional mais visto em 2009, atraiu 570 mil pessoas aos cinemas em seu final de semana de estreia.

O comportamento do público refletiu a distribuição geográfica dos simpatizantes de Lula, que tem um índice de popularidade favorável entre 70% e 80% em todo o país. O filme teve maior êxito no nordeste, onde Lula tem maior apoio, e atraiu menos público em São Paulo, segundo uma fonte da distribuidora Downtown Filmes.