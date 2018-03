Filme de Justin Bieber em 3D pode ganhar edição do diretor

Procurando uma maneira de alimentar a febre por Justin Bieber nas bilheterias, a Paramount estuda a possibilidade de lançar uma edição especial de Justin Bieber: Never Say Never enquanto o filme ainda está em cartaz nos cinemas.

Never Say Never estreou no fim de semana na América do Norte com bilheteria de 29,5 milhões de dólares, que superou as expectativas e ficou apenas 1 milhão de dólares abaixo do novo campeão de bilheterias do ator Adam Sandler, "Esposa de Mentirinha".

O remake, a ser feito pelo diretor, é uma ideia nova, já que daria à base de fãs devotas de Bieber, feita de meninas pré-adolescentes e de adolescentes, um motivo para assistir ao filme de novo. Mas a logística seria complicada, e pessoas do ramo dizem que uma versão atualizada do filme poderia igualmente ser lançada na Internet e em DVD.

O diretor Jon M. Chu vem trabalhando sobre a nova versão, mas ela ainda não está pronta. Agora ele está a caminho da Europa com a equipe de Bieber para a première de Never Say Never em Londres e depois Paris.

Chu vai voltar aos EUA no fim de semana e trabalhar sobre a edição especial. A Paramount quer tomar uma decisão até o início da próxima semana, para que o público possa assistir à versão atualizada quando Never Say Never estiver em sua terceira semana nos cinemas.

Se a edição do diretor for lançada nos cinemas, provavelmente será exibida apenas em cinemas 3D, já que o custo de cópias digitais é nominal, comparado às cópias comuns. Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre as imagens a serem usadas.