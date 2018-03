Filme de James Bond acumula milhões na Grã-Bretanha O mais recente filme de James Bond, "007 Quantum of Solace", arrecadou mais 5 milhões de libras (7,52 milhões de dólares) em seu terceiro fim de semana em cartaz na Grã-Bretanha, mantendo seu domínio férreo do primeiro lugar nas bilheterias britânicas. O 22o filme oficial da série Bond, que traz Daniel Craig pela segunda vez no papel de 007, já vendeu 40,2 milhões de libras em ingressos na Grã-Bretanha, anunciou a Screen International na terça-feira. O filme superou de longe a bilheteria de 1 milhão de libras do segundo colocado, que estreou no fim de semana, "Max Payne", baseado num videogame e tendo Mark Walhberg no papel de vingador solitário em Nova York. "High School Musical 3 - Ano da Formatura", com Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens e Ashley Tisdale, caiu uma posição, para a terceira, enquanto a comédia "Zack and Miri Make a Porno" foi o quarto colocado, com sua história sobre amigos que fazem um filme pornô para conseguir pagar o aluguel. Ricky Gervais caiu duas posições, para a quinta, no papel do dentista mal-humorado de "Ghost Town", e o filme de Bollywood "Dostana" estreou no sexto lugar. "Queime Depois de Ler", com Brad Pitt e George Clooney, caiu para a sétima posição, e o oitavo lugar continuou com "Easy Virtue", baseado numa peça de Noel Coward envolvendo a aristocracia britânica do entreguerras. Os cientistas malignos da animação "Igor" continuaram na 9a posição, e a maior queda da semana foi do horror "Jogos Mortais 5", que caiu seis posições, para a décima.