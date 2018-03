Filme de Guel Arraes está entre favoritos no Festival de Xangai

A 12ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF) começou neste sábado, 13, com destaques para Halle Berry, Clive Owen, Andie Mcdowell, John Woo e o presidente do júri, o diretor britânico Danny Boyle.

A seção oficial do festival conta com 16 filmes de 14 países, que disputarão o prêmio Jin Jue. Um dos favoritos desta edição é o longa "Romance", de Guel Arraes, com Wagner Moura e Letícia Sabatella nos papéis principais.

Na seção Panorama, fora de concurso, o destaque é a primeira co-produção sino-brasileira, rodada em parte em Xangai e Pequim. Trata-se de "Um Amor do Outro Lado do Mundo", dirigido por Moacyr Góes e protagonizado por Lucélia Santos.

"Todo este entusiasmo em torno do cinema é fantástico", afirmou Boyle à Agência Efe no tapete vermelho, animado pelo ambiente descontraído e pelas dificuldades idiomáticas que enfrentou durante seu primeiro dia em Xangai, onde, em entrevista coletiva, ficou várias vezes sem saber se as perguntas em chinês eram para ele.

Já a atriz americana Halle Berry animou centenas de fãs locais quando os cumprimentou com a expressão recém-aprendida "Wo ai nimen!" ("Adoro vocês"). "É muito excitante fazer parte deste festival", afirmou horas antes aos meios de comunicação.

Ao ser perguntada sobre quem era seu diretor chinês favorito, admitiu: "Não estou muito familiarizada com a China, mas é uma das razões pelas quais venho, e espero que quando for embora (em três dias), já tenha um".