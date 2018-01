Filme de Fernando Meirelles entra na competição em Cannes

O novo filme do cineasta Fernando Meirelles, Blindness, baseado no romance do escritor português José Saramago, prêmio Nobel de literatura, foi incluído na lista oficial do Festival de Cinema de Cannes, segundo informou nesta terça-feira, 29, os organizadores do evento. Veja também: Novo filme de Walter Salles concorrerá à Palma de Ouro O filme do cineasta brasileiro também abrirá o festival junto com Two Lovers, do americano James Gray, e Entre les murs, de Laurent Cantet, vão disputar a Palma de Ouro pela seleção oficial do 61.º Festival de Cannes, que ocorre entre 14 e 25 de maio, conforme foi divulgado. Assim, dois diretores brasileiros vão disputar o grande prêmio do festival, que já havia anunciado a participação do novo filme de Walter Salles e Daniela Thomas. Linha de Passe foi filmado em São Paulo, com Vinicius de Oliveira, de Central do Brasil, no elenco de uma produção sobre futebol. Outro brasileiro, A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele, foi selecionado para a mostra Un Certain Regard. Com Blindness, Two Lovers e Entre les murs, um total de 22 produções concorrerá pela Palma de Ouro nesta edição da mostra cinematográfica. A produção de Meirelles é protagonizada por Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover e Gael García Bernal. Two Lovers é protagonizado por Joachim Phoenix e Gwyneth Paltrow, e Entre les murs - o terceiro filme francês em competição -, por François Begaudeau. Os organizadores do festival também anunciaram nesta terça que a Palma de Ouro será entregue pelo ator americano Robert De Niro. Por isso, no encerramento da mostra será exibido o filme What JustHappened, de Barry Levinson, com De Niro, Bruce Willis, Robin Wright Penn, John Turturro e Sean Penn.