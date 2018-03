Filme de Fernando Meirelles concorre em Festival de Londres

LONDRES (Reuters) - A co-produção brasileira 360, de Fernando Meirelles, junto com Grã Bretanha, Áustria e França, concorre ao prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Londres do Instituto Britânico de Filmes (BFI London Film Festival), anunciaram os organizadores na terça-feira.

O filme de Meirelles, que traz no elenco Anthony Hopkins, Jude Law e Rachel Weisz, abre o evento junto com Fausto, do russo Alexander Sokurov, que ganhou o Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza.

O evento deste ano vai homenagear o diretor canadense David Cronenberg e o ator e diretor britânico Ralph Fiennes, disseram os organizadores.

Cronenberg fez filmes aclamados em uma série de gêneros, incluindo A Mosca, Mistérios e Paixões, Senhores do Crime e Marcas da Violência. Seu filme mais recente, A Dangerous Method, está incluído na lista de exibições do festival este ano.

Fiennes é um ator respeitado que ganhou aplausos por suas performances na telona em O Paciente Inglês, A Lista de Schindler e Harry Potter, na qual ele interpreta o Lorde Voldemort. Sua estreia como diretor foi em Coriolanus, que será exibido em noite de gala em Londres.

O Festival de Cinema vai de 12 a 27 de outubro.

O prêmio de melhor filme será anunciado em uma cerimônia de premiação em 26 de outubro, e estão na disputa:

* 360, Fernando Meirelles, Grã-Bretanha/Áustria/França/Brasil

* O Artista, Michel Hazanavicius, França

* The Deep Blue Sea, Terence Davies, Grã-Bretanha

* The Descendants, Alexander Payne, EUA

* Fausto, Alexander Sokurov, Rússia

* The Kid With a Bike, Luc & Jean-Pierre Dardenne, Bélgica/França/Itália

* Shame, Steve McQueen, Grã-Bretanha

* Trishna, Michael Winterbottom, Grã-Bretanha

* We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay, Grã-Bretanha/EUA