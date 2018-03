Filme de Emma Watson arrecada apenas US$ 61 em estreia limitada nos cinemas britânicos

O filme mais recente da atriz britânica Emma Watson, The Colony, arrecadou apenas 61 dólares em seu fim de semana de estreia no Reino Unido, depois de ser exibido em apenas três cinemas, ao mesmo tempo em que era disponibilizado para as residências através de streaming.

O filme, já exibido em outros países, foi lançado no formato on demand na última sexta-feira, 1, mesmo dia em que estreou nos três cinemas do Reino Unido. De acordo com dados do Instituto Britânico de Cinema, o filme arrecadou 47 libras (61 dólares).

Watson, que interpretou Hermione nos filmes de enorme sucesso da franquia Harry Potter, é protagonista ao lado do ator alemão Daniel Bruhl no filme sobre uma seita no Chile nos anos 1970.

A atriz vai interpretar a heroína Bela na remontagem da Disney A Bela e a Fera, prevista para ser lançada no próximo ano.

