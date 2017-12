Filme de Clint Eastwood ofusca 'Bruxa de Blair' e 'Bridget Jones' nos cinemas dos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) - Algumas coisas não compensam a espera. Bruxa de Blair e O Bebê de Bridget Jones, sequências de filmes que chegaram ao cinema uma geração atrás, tiveram fraco desempenho neste fim de semana, arrecadando parcos US$ 9,7 milhões e 8,2 milhões, respectivamente.

Os filmes foram facilmente superados por Sully, um drama dirigido por Clint Eastwood sobre o chamado “Milagre do Rio Hudson”, o pouso de emergência de um avião em Nova York. O ator Tom Hanks representa o capitão Chesley Sullenberger.

O filme da Warner Bros liderou as bilheterias pelo segundo fim de semana consecutivo, com US$ 22 milhões, totalizando US$ 70,5 milhões em vendas de ingressos nos Estados Unidos.

“É uma história bem feita”, disse Jeff Goldstein, vice-presidente-executivo de distribuição da Warner Bros. “O boca a boca é sensacional.”

O outro lançamento da semana, Snowden, de Oliver Stone, também foi ofuscado pela história do herói aeronáutico, totalizando US$ 8 milhões.

Veja o trailer de Sully: