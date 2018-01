Filme de ‘Capitão Planeta’ pode sair do papel graças a Leonardo DiCaprio

O projeto que visa adaptar o desenho animado Capitão Planeta para os cinemas está mais próximo de se tornar realidade. E o responsável por isso pode ser Leonardo DiCaprio, de acordo com as informações divulgadas pelo site The Hollywood Reporter.

A produtora do ator, Appian Way Productions, uniu-se ao estúdio Paramount para produzir o longa que adapta a série exibida nas televisões norte-americanas entre setembro de 1990 a dezembro de 1992.

A parceria já está de olho em Jono Matt e Glen Powell, da série Scream Queens, para escrever o roteiro do longa. Existe a possibilidade de Powell, que também é ator, estrelar o longa-metragem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto vinha sendo desenvolvido por outro estúdio, a Sony Pictures, de acordo com o THR. Diante da demora, contudo, os direitos dos personagens expiraram.

Capitão Planeta, cujo título em inglês é Captain Planet and the Planeteers, foi um sucesso no início dos anos 1990 e mostrava cinco jovens de diferentes partes do mundo que recebem anéis mágicos. Unidos, as joias eram capazes de invocar o Capitão Planeta, um super-herói que lutava contra perigos ambientais – uma causa abraçada e defendida por DiCaprio.