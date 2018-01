Filme de Cao Hamburger é sucesso de vendas em Berlim O filme brasileiro O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer, apresentado em concurso no início do 57.º Festival de Cinema de Berlim, obteve, nestes últimos dias, grande sucesso nas vendas para distribuidores de outros países, principalmente europeus. O Ano, cuja venda está sendo negociada pela empresa francesa Films Distribution, já foi vendido, entre outros, para a França (Haut et Courte), Itália (Lucky Red), Suíça (Frenetic), Espanha (Vértigo) e Bélgica, Holanda e Luxemburgo, através da distribuidora Cineart. Também deverá ser acertada em breve, antes do encerramento da Berlinale, a venda dos direitos do filme para os Estados Unidos. O Festival de Cinema de Berlim termina neste sábado, 17, quando serão divulgados os resultados das mostras competitivas. O Brasil não participava da disputa pelo Urso de Ouro desde 1998, quando Central do Brasil, de Walter Salles, conquistou o prêmio de melhor filme e Fernanda Montenegro o Urso de Ouro de melhor atriz.