Filme de Cao Hamburger concorre no Festival de Berlim O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, uma co-produção brasileiro-argentina dirigida por Cao Hamburger, estará entre os 26 filmes da seção oficial do Festival de Cinema de Berlim. A organização do festival, que será realizado de 8 a 18 de fevereiro, anunciou nesta segunda-feira a lista completa da seção oficial, com a participação dos 26 filmes, quatro deles fora de concurso. O filme de Cao Hamburguer conta a história de Mauro, uma criança de 12 anos que vive na época da ditadura dos anos 70, cujos pais têm de sair repentinamente "de viagem". Além da produção em conjunto com o Brasil, a Argentina terá o filme El Otro, de Ariel Rotter. O cinema americano será o mais representado no festival, com sete filmes, entre eles Bodertown, de Gregory Navas, que aborda os assassinatos de mulheres em Ciudad Juárez e tem no elenco Antonio Banderas, Jennifer López e Martin Sheen. Robert de Niro mostrará seu segundo trabalho como diretor, O Bom Pastor, que também estrela. O longa tem ainda no elenco Angelina Jolie e Matt Damon. Além disso, estarão fora de concurso Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood, e The Walker, a última produção do presidente do júri do festival, Paul Schrader. A França estará presente com quatro produções. Alemanha, Reino Unido, China e Coréia do Sul terão dois filmes cada, e Itália e Israel irão com uma produção cada.