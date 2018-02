Filme de Ben Affleck estreia em primeiro lugar nos EUA

"The Town" é o destaque das estreias do fim de semana nos Estados Unidos, tendo faturado US$ 23,8 milhões, e ficado em primeiro lugar nas bilheterias.

A história de assaltantes de banco de Charlestown, bairro de Boston tem Ben Affleck como diretor e ator principal. O elenco conta ainda com Jeremy Renner, Rebecca Hall e Jon Hamm no elenco. Este é o segundo filme dirigido por Affleck. O primeiro foi "Medo da Verdade", drama policial de 2007.

A produção foi bem recebido no Festival de Toronto e recebeu diversas críticas positivas. Modesto, o projeto custou aos estúdios da Warner Bros cerca de US$ 37 milhões.

A comédia adolescente "Easy A" (Will Gluck), ficou em segundo lugar entre as estreias, com faturamento de US$ 18,2 milhões, seguido de "Devil" (Drew e John Erick Dowdle), com US$ 12,6 milhões.