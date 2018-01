Filme de Asghar Farhadi com Penélope Cruz e Javier Bardem inicia gravações

Começou a ser filmado em Madri o próximo filme do diretor iraniano Asghar Farhadi, ganhador de dois Oscar, o drama familiar Todos lo sabem, que conta com Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín no elenco, informou na terça-feira, 22, a distribuidora Universal Pictures.

O longa-metragem será filmado em espanhol e em diversas localizações da região de Madri ao longo de 14 semanas. É sabido que a trama gira em torno de uma família de viticultores que vive na Espanha rural.

"Carolina viaja com a sua família de Buenos Aires ao seu povoado natal na Espanha para uma comemoração. O que seria uma breve visita familiar será transtornada por acontecimentos imprevistos que mudarão totalmente as suas vidas", diz a sinopse divulgada pela distribuidora.

Farhadi ganhou o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro em 2012, com A Separação, e neste ano voltou a conquistar a estatueta com O Apartamento, mas não compareceu à cerimônia em protesto pelo veto decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à entrada de cidadãos do Irã e de outros países de maioria muçulmana.