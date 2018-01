Filme de Angelina Jolie é escolhido para representar o Camboja no Oscar

O filme First They Killed My Father, dirigido pela atriz Angelina Jolie, foi o escolhido pelo Camboja para representar o país na categoria de melhor filme em língua estrangeira do Oscar em 2018. A informação é do site da revista Hollywood Reporter.

Produzido pela Netflix, o longa, quarto de Jolie na direção, vai mostrar o genocídio gerado pelo movimento Khmer Vermelho no país na década de 1970. O filme é inspirado na autobiografia da escritora Loung Ung.

Angelina Jolie, que possui cidadania cambojana e adotou um dos seus filhos no país, disse em comunicado que a seleção "significa muito para todos os envolvidos no filme". "Trabalhar com artistas locais para trazer essa história foi uma experiência comovente e de humildade", afirmou.

Já disponível na Netflix mundia, First They Killed My Father está também em cartaz em cinemas do Camboja.

Até a cerimônia do Oscar, em 4 de março, os filmes selecionados por cada país para a premiação passarão ainda por duas seleções da Academia de Hollywood, que vai anunciar em dezembro uma lista prévia com apenas alguns longas que poderão, de fato, concorrer ao prêmio. Em janeiro de 2018, serão revelados os indicados finais ao Oscar.

O representante do Brasil nesta disputa será Bingo - O Rei das Manhãs.