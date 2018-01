Filme da série A Grande Família começa a ser rodado Quem está acostumado a acompanhar as divertidas histórias de Agustinho, Lineu, Nenê, Tuco e Bebel nas noites de quinta-feira, só tem o que comemorar. Começaram na semana passada as gravações do longa-metragem A Grande Família! O Filme, inspirado nas trapalhadas do seriado que está entre os programas de maior audiência e faturamento da Globo. A história começa em 1967, quando Lineu conquista o coração de Nenê em um baile, deixando seu amigo, Carlinhos, também apaixonado por ela, a ver navios. Quarenta anos depois, Lineu sente-se mal e decide consultar um médico. Após uma bateria de exames, tem uma notícia aterradora: há grandes possibilidades de ele estar com câncer no pulmão. Angustiado, ele resolve não contar nada a sua família, que não entende a sua melancolia. Para causar ciúmes no marido, Nenê decide provocá-lo, convidando seu antigo pretendente para um baile. Carlinhos, é claro, vê aí uma grande oportunidade para reconquistar o coração de sua antiga paixão. Produzido pela Globo Filmes, o longa deve estrear em janeiro do ano que vem. As filmagens da produção, que tem roteiro assinado por Cláudio Paiva e por Guel Arraes, o mesmo de O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro, devem durar até o final de agosto. As cenas estão sendo gravadas na cidade cenográfica do seriado, no Projac, e em locações externas no Rio de Janeiro. A direção ficou por conta de Maurício Farias. O filme também conta com todo o elenco da série. Marco Nanini interpreta Lineu; Marieta Severo, Nenê; Andrea Beltrão, Marilda; Pedro Cardoso, Agustinho; Guta Stresser, Bebel; Lúcio Mauro Filho, Tuco; Tonico Pereira, Mendonça e Marcos Oliveira, Beiçola. Há também participações especiais, como a de Dira Paes, que vai viver uma colega de trabalho de Lineu, e Paulo Betti, que interpreta Carlinhos, ex-namorado de Nenê.