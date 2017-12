Filme com Will Ferrell lidera novamente bilheteria nos EUA A comédia Ricky Bobby - A Toda Velocidade, estrelada por Will Ferrell, liderou pelo segundo fim de semana consecutivo a bilheteria norte-americana, arrecadando US$ 23 milhões, segundo estimativas dos estúdios. No filme de Adam McKay, Will Ferrell (que escreveu o roteiro junto com o diretor) é Ricky Bobby, um famoso piloto de corrida que leva uma vida dos sonhos até que, depois que uma colisão na pista, vai parar no hospital, perde o juízo e enfrenta tempos difíceis. Após perder a carreira e a mulher, Ricky Bobby abandona o automobilismo e leva os filhos de volta à sua cidadezinha natal. Já World Trade Center, de Oliver Stone, que estreou no na quarta-feira nos EUA, ficou com a terceira posição na lista dos dez filmes mais assistidos no país. O filme, protagonizado por Nicolas Cage, ficou abaixo das expectativas com uma arrecadação de US$ 19 milhões, embora tenha sido a melhor estréia de Stone. De quarta a domingo, arrecadou um total de US$ 26,8 milhões. A grande surpresa do fim de semana foi Step Up, produção da Walt Disney Co., que rendeu US$ 21 milhões e conseguiu a segunda colocação. "Foi uma coisa totalmente inesperada", comentou Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations. É provável que a boa estréia de Step Up esteja relacionada com a estratégia da Disney de distribuir na web e em programas de televisão a trilha sonora do filme antes de seu lançamento. A animação Barnyard, de Steve Oedekerk, ficou em quarto lugar, com US$ 10,1 milhões. Fazem as vozes dos bichos, entre outros, os atores Kevin James, Courteney Cox, Sam Elliott e Danny Glover. O quinto lugar ficou com Pulse, de Jim Sonzero, que faturou US$ 8,5 milhões. Confira os dez filmes mais vistos nos EUA: 1. Ricky Bobby - A Toda Velocidade 2. Step Up 3. World Trade Center 4. Barnyard 5. Pulse 6. Piratas do Caribe - O Baú da Morte 7. Zoom 8. The Descent 9. Miami Vice 10. Monster House