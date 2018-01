Filme com Scarlett Johansson lidera bilheteria nos EUA O filme sobre magia O Grande Truque, de Christopher Nolan, com elenco estelar composto por Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, entre outros, teve a melhor bilheteria entre as estréias deste fim de semana, arrecadando US$ 14,8 milhões, e superando uma saga sobre a 2.ª Guerra Mundial, de Clint Eastwood, que ficou em terceiro lugar, co US$ 10,2 milhões. O Grande Truque, baseado no romance homônimo de Christopher Priest, tem direção Nolan (de Batman Begins) e roteiro de seu irmão, Jonathan. A história começa na Londres de 1878, quando tem início uma intensa rivalidade entre dois jovens mágicos de palco (vividos por Christian Bale e Hugh Jackman). A briga se estende à virada do século, envolve segredos de magia e atinge tal intensidade que os transforma em assassinos. Em segundo lugar ficou Os Infiltrados, de Martin Scorsese, que obteve US$ 13,7 milhões e elevou o total arrecadado em três semanas para US$ 77,1 milhões. O filme já pode ser visto na capital paulista, pois integra a programação da 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo, que começou no dia 20 e vai até o dia 2 de novembro. O filme que liderou a bilheteria no fim de semana retrasado, O Grito 2, com Alison Lohman, ficou com a quinta posição - empatado com Ficka - e arrecadou US$ 7,7 milhões. Até agora, obteve, nos dez dias que ficou em cartaz, US$ 31,4 milhões. Marie Antoinette, longa de Sofia Coppola com Kirsten Dunst como protagonista, ficou em oitavo lugar, com US$ 5,3 milhões. O filme era um dos favoritos do último Festival de Cinema de Cannes, realizado em maio deste ano. Confira os dez filmes campeões da bilheteria nos EUA: 1. O Grande Truque 2. Os Infiltrados 3. Flags of Our Fathers 4. O Bicho Vai Pegar 5 (empate) Ficka 5 (empate) O Grito 2 7. Man of the Year 8. Marie Antoinette 9. Massacre da Serra Elétrica: O Início 10. The Marine