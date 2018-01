Filme com Nicolas Cage volta a liderar bilheterias nos EUA "A Lenda do Tesouro Perdido -- Livro dos Segredos", estrelado por Nicolas Cage, foi a maior atração de bilheteria na América do Norte pelo terceiro fim de semana consecutivo, e a história de uma adolescente grávida também gerou resultados fortes. De acordo com estimativas dos estúdios divulgadas no domingo, "Livro dos Segredos" vendeu 20,2 milhões de dólares em ingressos entre sexta-feira e domingo, elevando para 171 milhões sua arrecadação em três semanas. Faltam apenas um ou dois dias em cartaz para a aventura da Walt Disney superar o total (171 milhões de dólares) faturado pelo filme que o antecedeu, "A Lenda do Tesouro Perdido" (2004), e tornar-se o maior sucesso comercial da carreira de Nicolas Cage. A bilheteria internacional de "Livro dos Segredos" já chega a 100,6 milhões de dólares. Três filmes disputaram a segunda posição. A ficção científica "Eu Sou a Lenda", (16,4 milhões de dólares), com Will Smith, derrotou por margem estreita a comédia teen "Juno" (16,2 milhões) e o sucesso infantil "Alvin e os Esquilos" (16 milhões). Esse ranking pode mudar quando forem divulgados os resultados finais das bilheterias, ainda na segunda. Visto como um dos favoritos para as premiações de cinema, "Juno" subiu duas posições, depois de chegar a um número maior de cinemas nos EUA e Canadá. A comédia aclamada do diretor Jason Reitman traz a atriz canadense Ellen Page no papel de adolescente grávida que resolve oferecer seu filho para adoção. O filme custou menos de 10 milhões de dólares e, depois de cinco semanas, já rendeu mais de 52 milhões. "Juno" vai concorrer a seis prêmios na segunda-feira no Critics Choice Awards, visto como barômetro importante para medir as chances de Oscar. Nos 12 anos do evento, metade dos vencedores nas categorias melhor filme, ator e atriz e três quartos dos premiados com o troféu de melhor direção foi premiada também no Oscar. "Na Natureza Selvagem", de Sean Penn, é líder em indicações aos troféus Critics Choice -- recebeu sete. "Eu Sou a Lenda" subiu uma posição na bilheteria em relação à semana passada, e "Alvin e os Esquilos" caiu duas. Seus respectivos totais acumulados chegaram a 228,7 milhões de dólares e 176,7 milhões, depois de quatro semanas em cartaz no caso de ambos.